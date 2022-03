Opernhaus Zürich verlängert mit Operndirektorin Weber

Zürich/Berlin (MH) – Der designierte Intendant der Oper Zürich, Matthias Schulz, in Vorbereitung seiner Amtszeit bereits hat zwei Personalien gesichert. Auf seinen Wunsch wurden die Verträge der künftigen Ballettdirektorin Cathy Marston und der amtierenden Operndirektorin Annette Weber über 2025 hinaus verlängert, teilte das Haus am Dienstag mit. Es sei für ihn von großer Bedeutung, "dass ich ab sofort mit beiden eine neue Ausrichtung und Entwicklung der Ballettcompagnie und des Opernensembles gemeinsam denken kann", sagte Schulz.

Die Britin Marston übernimmt zur Saison 2023/24 die Nachfolge von Christian Spuck. "Ich bin begeistert von der Aussicht, das Ballett Zürich über einen längeren Zeitraum zu leiten und sowohl mit Andreas Homoki in seinen letzten beiden Spielzeiten als auch mit Matthias Schulz zusammenzuarbeiten, wenn am Opernhaus Zürich ein neues Kapitel beginnt", erklärte sie.

Die in Karlsruhe geborene Weber leitet seit Beginn der aktuellen Spielzeit die Opernsparte. "Dass ich unter der neuen Intendanz von Matthias Schulz hier weiter wirken darf, ist für mich ein großes Glück. Gemeinsam arbeiten wir bereits an der zukünftigen Programmgestaltung", verriet sie. Ihnen beiden lägen sowohl die Werke des 20. Jahrhunderts wie auch die Barockoper am Herzen.

Schulz ist seit 2018 Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der studierte Pianist und Volkswirt (Jahrgang 1977) war lange Jahre bei den Salzburger Festspielen in verschiedenen Bereichen tätig. Ab 2012 wirkte er als Künstlerischer Leiter und Kaufmännischer Geschäftsführer der Stiftung Mozarteum Salzburg. 2015 wurde er zum designierten Intendanten der Berliner Staatsoper ernannt. Nach einer Übergangsphase als Ko-Intendant mit seinem Vorgänger Jürgen Flimm übernahm er das Amt seit 2018 vollumfassend. Am Opernhaus Zürich folgt er 2025 auf Intendant Homoki, der den Posten nach dann 13 Jahren auf eigenen Wunsch abgibt.

