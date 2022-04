Giulio Cesare in Egitto – Aus dem Theater an der Wien

Samstag, 02. April 2022 / 20:15 – 23:20 Uhr

Oper (Österreich 2021, Erstausstrahlung) Im Dezember 2021 brachte das Theater an der Wien eine Neuproduktion von Georg Friedrich Händels Oper "Giulio Cesare in Egitto" heraus. Regisseur Keith Warner zeigt die leidenschaftliche Affäre von Caesar und Cleopatra in einer fantasievollen Inszenierung à la Cinema Paradiso. Dirigent Ivor Bolton entzündet mit dem Concentus Musicus Wien ein barockes Feuerwerk, in dem eine erlesene Sängerbesetzung, angeführt von Bejun Mehta als Giulio Cesare und Louise Alder als Cleopatra ihren großen Auftritt hat.

Julius Cäsar schlägt seinen politischen Gegner Pompejus und verfolgt ihn bis nach Ägypten. Dort ringen der junge Herrscher Tolomeo und seine Schwester Cleopatra um den Thron. Während Tolomeo politisch ungeschickt agiert, lässt Cleopatra ihre Reize spielen und zieht Julius Cäsar auf ihre Seite.

Vor diesem historischen Hintergrund entspinnt sich die legendäre Liebesgeschichte von Cäsar und Cleopatra, die Händel zu Beginn des 18. Jahrhunderts in seiner Oper "Giulio Cesare in Egitto" vertont hat. Die Uraufführung fand am 20. Februar 1724 im Londoner "King’s Theatre" am Haymarket statt und war ein Triumph. Auch heute ist die Oper fester Bestandteil des internationalen Musiktheater-Repertoires: Einerseits faszinieren die historischen Hauptfiguren nach wie vor, andererseits schrieb Händel hier eine seiner besten Partituren.

Fast die Hälfte der Musik des Werks ist den beiden Hauptfiguren Julius Cäsar und Cleopatra vorbehalten. Ihre Arien sind, was Virtuosität, Ausdruck und dramatische Kraft anlangt, eine Abfolge von in der barocken Oper kaum mehr erreichten Höhepunkten.

Besetzung: Sesto: Jake Arditti Cornelia: Patricia Bardon Nireno: Konstantin Derri Cleopatra: Louise Alder Giulio Cesare: Bejun Mehta Tolomeo: Christophe Dumaux Achilla: Günther Groissböck

