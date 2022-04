Deutsches Chorfest mit Schwerpunkt Kinder und Jugend

Leipzig/Berlin (MH) – Das Deutsche Chorfest plant in diesem Jahr rund 500 Konzerte. Vom 26. bis 29. Mai werden in Leipzig etwa 350 Ensembles mit 9.500 Sängern erwartet, teilten die Veranstalter am Mittwoch in der Messestadt mit. Die Bandbreite reiche vom Kinderchor bis zum Männergesangsverein und von der Kantorei bis zur Vocal Band.

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf dem Bereich Kinder- und Jugendchöre. Diese seien von den Corona-Einschränkungen besonders stark betroffen gewesen, sagte der Präsident des Deutschen Chorverbands (DCV), Christian Wulff. "Der Chornachwuchs ist unsere Zukunft! Wer früh beginnt, wird dauerhaft singen. Hier soll das Deutsche Chorfest Signalwirkung entfalten."

Die Konzerte finden auf 27 Bühnen an 23 Spielorten statt und können zumeist bei freiem Eintritt besucht werden. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) verwies auf die große Chortradition der Stadt und mit ihrer "vibrierenden Chorszene, vom Thomanerchor und dem Gewandhauschor über den MDR-Rundfunkchor bis hin zu Ensembles wie amarcord oder Calmus".

Im Mittelpunkt des Chorfestes steht diesmal auch ein Leipziger Komponist: 2022 jährt sich der Todestag von Felix Mendelssohn Bartholdy zum 175. Mal. Dessen "Elias" und "Lobgesang" kann das Publikum hören, den "Paulus" sogar mitsingen.

Das Chorfest findet seit 2008 alle vier Jahre statt. Bei der dritten Ausgabe im Mai 2016 in Stuttgart boten 400 Chöre insgesamt 700 Konzerte. Zu den Veranstaltungen kamen täglich mehr als 100.000 Besucher. 2020 wurde die Veranstaltung coronabedingt abgesagt und auf 2022 verschoben.

Im DCV sind nach eigenen Angaben die Deutsche Chorjugend und 21 Mitgliedsverbände organisiert, insgesamt rund 15.500 Chöre mit über einer Million singenden und fördernden Mitgliedern.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Deutsches Chorfest erwartet 2022 rund 350 Chöre

(10.11.2021 – 12:00 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Deutschen Chorverband

Links:

➜ http://www.deutscher-chorverband.de