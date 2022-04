Düsseldorf: Städtebaulicher Wettbewerb für Opernhaus

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Düsseldorfer Stadtrat hat für den Bau eines neuen Opernhauses einen städtebaulichen Wettbewerb beschlossen. Dieser soll für die Standorte an der Heinrich-Heine-Allee und in der Straße Am Wehrhahn gemeinsam durchgeführt werden. Damit wolle man konkrete planerische Entwürfe für beide Grundstücke erhalten, teilte die Stadt am Freitag mit. Auf Basis dieser Ideen soll im ersten Quartal 2023 eine Standortentscheidung gefällt werden.

Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 den Bau eines "Opernhauses der Zukunft" beschlossen. Danach sollte die Standortfrage bereits jetzt geklärt werden. In der ersten Projektphase habe man jedoch noch nicht die gesamte Bandbreite des architektonisch-städtebaulich Möglichen betrachten können, um zum jetzigen Zeitpunkt eine fundierte Entscheidung zu treffen. Durch den städtebaulichen Wettbewerb gebe es allerdings keinen Zeitverlust, da die für einen Realisierungswettbewerb notwendigen Unterlagen parallel erarbeitet und abgestimmt würden.

Fachingenieure hatten das jetzige Düsseldorfer Opernhaus untersucht und zahlreiche bauliche, technische und funktionale Mängel festgestellt. Das 1875 als Stadttheater errichtete Gebäude sei nicht für einen zukunftsfähigen Opernspielbetrieb ausgerichtet, hieß es. Allein seit Oktober 2017 wurden mehr als zehn Millionen Euro in Sanierungsmaßnahmen investiert. Die Kosten für das neue Opernhaus werden auf mindestens 716 Millionen Euro geschätzt.

