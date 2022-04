Last Night of the Proms 2021

Samstag, 09. April 2022 / 20:15 – 21:10 Uhr

3sat

Konzert (Großbritannien, Live-Übertragung) Die Londoner Promenadenkonzerte sind das weltgrößte klassische Musikfestival. Spektakulärer Höhepunkt ist immer die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall. Zu den Solisten der 127. Ausgabe zählten der Tenor Stuart Skelton und die Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova. Es spielt das BBC Symphony Orchestra unter der Leitung des finnischen Dirigenten Sakari Oramo.

3sat zeigt einen Zusammenschnitt des ersten Teils der "Last Night".

Das Konzertprogramm im Überblick:

Malcolm Arnold: Orchestervariationen über ein Thema von Ruth Gibbs

Samuel Barber: "Adagio for Strings" (Neues Gesangsarrangement von Jonathan Manners mit Streicher-Begleitung)

Maurice Ravel: "Tombeau de Couperin" (Rigaudon)

Franck Angelis: "Fantasie über ein Thema von Piazzolla – Chiquilín de Bachín"

Richard Wagner: Wesendonck-Lieder – "Im Treibhaus"

Richard Wagner: "Walthers Preislied" aus "Die Meistersinger von Nürnberg"

