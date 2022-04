Rheingau Musik Preis an Herbert Blomstedt

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt erhält den Rheingau Musik Preis. Damit werde der 94-Jährige für sein künstlerisches Lebenswerk ausgezeichnet, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll dem Künstler im Rahmen seines Konzerts am 27. August in der Basilika von Kloster Eberbach verliehen werden.

Blomstedt habe sich in den mehr als 60 Jahren seiner Karriere den uneingeschränkten Respekt der musikalischen Welt erworben und sei nach wie vor mit künstlerischem Tatendrang am Pult aller führenden internationalen Orchester zu erleben, hieß es in der Begründung. "Mit seiner uneitlen sowie bescheidenen Art zählt er zu den erfolgreichsten und beliebtesten Dirigenten unserer Zeit." Durch seine Leidenschaft für die Musik und das gemeinsame Musizieren bringe Blomstedt Menschen über Generationen hinweg zusammen.

Der Rheingau Musik Preis wird zum 29. Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem der lettische Geiger Gidon Kremer (1996), die Internationale Bachakademie Stuttgart (2000), der Windsbacher Knabenchor (2007), die Lautten Compagney (2012) und im vorigen Jahr der Posaunist Nils Landgren.

