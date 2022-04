Mozart Requiem – Von den Osterfestspielen Salzburg 2021

Samstag, 16. April 2022 / 21:45 – 22:45 Uhr

Musik (Österreich 2021) Osterfestspiele zu Allerheiligen: Corona sorgte 2021 für die Verschiebung des traditionsreichen Salzburger Frühlingsfestivals in den Herbst. Die vier Konzerte der Sächsischen Staatskapelle Dresden waren zu knapp 85 Prozent ausgelastet, wie die Veranstalter mitteilten. An drei Tagen stand Chefdirigent Christian Thielemann am Pult, ein Konzert leitete als Gast Daniele Gatti.

Bei einem der Konzerte dirigierte Thielemann, der eigentlich als Spezialist für das romantische Repertoire gilt, das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart.

Mitwirkende: Golda Schultz (Sopran), Christa Mayer (Alt), Sebastian Kohlhepp (Tenor), René Pape (Bass) und Jobst Schneiderat (Orgel). Chor: Bachchor Salzburg, Orchester: Staatskapelle Dresden. Musikalische Leitung: Christian Thielemann

(wa, mit pt)

