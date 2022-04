Komponist Harrison Birtwistle (87) gestorben

Wien/Berlin (MH) – Der britische Komponist Harrison Birtwistle ist tot. Wie der Wiener Verlag Universal Edition am Dienstag mitteilte, starb der Künstler am Montag im Alter von 87 Jahren in seinem Zuhause in Mere im Südwesten Englands. Mit Birtwistle verliere die Musikwelt "einen der großen zeitgenössischen Komponisten, dessen Werke und kompromisslose Klangsprache die Musikgeschichte Großbritanniens seit über einem halben Jahrhundert prägten und dominierten".

Birtwistles Werk reicht von Kompositionen für Soloinstrumente über Kammermusik- und Ensemblestücke bis hin zum großen Musiktheater. Allein bei Universal Edition, seinem Verlag bis Mitte der 1990er-Jahre, sind 86 Werke erschienen. Die 1968 beim Aldeburgh Festival uraufgeführte Kammeroper "Punch and Judy" gilt als eines der wichtigsten Kammeropernwerke des 20. Jahrhunderts. Für die Oper "The Mask of Orpheus" erhielt er 1987 den Grawemeyer Award. 1995 wurde der Komponist mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet. "The Last Supper" wurde 2000 an der Berliner Staatsoper Unter den Linden unter der Leitung von Daniel Barenboim uraufgeführt.

1934 in Accrington geboren, studierte Birtwistle Klarinette und Komposition am Manchester Royal College. Mit Kommilitonen wie den Komponisten Peter Maxwell Davies und Alexander Goehr gründete er 1953 die Gruppe "New Music Manchester". Von 1953 bis 1983 war er Musikdirektor am National Theatre in London. 1994 wurde er Professor für Komposition am Londoner King’s College.

