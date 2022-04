Berliner Philharmoniker: Osterfestspiele bleiben bis 2025

Baden-Baden/Berlin (MH) – Die Berliner Philharmoniker veranstalten ihre Osterfestspiele auch in den nächsten drei Jahren in Baden-Baden. Die Partnerschaft werde bis 2025 weitergeführt, teilte das Festspielhaus am Dienstag mit. Zudem bestehe eine Option für weitere gemeinsame Festivals.

"Die gemeinsamen Zukunftspläne sind eine fantastische Nachricht für das Festspielhaus, die Stadt Baden-Baden und die gesamte Region", sagte Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa. "Die Osterfestspiele in Baden-Baden werden weiterhin das Festival sein, bei dem die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko exklusiv bei einer szenischen Oper im Graben auftreten", erklärte die Intendantin des Orchesters, Andrea Zietzschmann.

Die diesjährigen Osterfestspiele waren am Montagabend mit einer letzten Vorstellung der Tschaikowsky-Oper "Pique Dame" zu Ende gegangen. Stampa nannte das zehntätige Festival einen künstlerisch und wirtschaftlich großen Erfolg. Die Platzauslastung habe nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause und ohne Reisegruppen aus Übersee mehr als 80 Prozent erreicht. Das habe man zwar erhofft, "aber in den vergangenen Wochen aufgrund der lange andauernden Corona-Schutzmaßnahmen in Baden-Württemberg nicht mehr erwartet".

Im Mittelpunkt des Programms standen diesmal Kompositionen von Peter Tschaikowsky und Igor Strawinsky. "Trotz der kulturpolitischen Diskussionen nach dem Überfall auf die Ukraine, der mit dem Probenbeginn zu den Osterfestspielen zeitlich zusammenfiel, haben wir den Wert der Musik an sich für die Menschen in dieser Zeit deutlich machen können", sagte Stampa. Das Publikum habe dies mit Interesse und Applaus honoriert. "Die Entscheidung, russische Musik jetzt nicht pauschal zu verdammen, war richtig und wurde auch in Medien europaweit positiv bewertet." Ein ursprünglich mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko als Solistin geplantes Konzert hatten die Veranstalter in einen Galaabend mit Sängern aus ganz Europa umgewandelt.

Im kommenden Jahr planen die Osterfestspiele Baden-Baden die Oper "Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss in einer Neuinszenierung von Lydia Steier. Weitere Konzerte zwischen dem 1. und 10. April 2023 widmen sich dem musikalischen Wien nach 1900.

Die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker finden seit 2013 in Baden-Baden statt. Zuvor hatte das Ensemble Opernaufführungen an Ostern in Salzburg erarbeitet.

