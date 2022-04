Musikhochschule Lübeck: Präsident Gubler geht

Lübeck/Berlin (MH) – Der Präsident der Musikhochschule Lübeck (MHL), Rico Gubler, wechselt nach Bern. Das gab der 50-Jährige am Dienstag dem Senat der Einrichtung bekannt. Ab Februar 2023 übernehme er die Leitung des Fachbereichs Musik an der Hochschule der Künste Bern. Seine Amtsgeschäfte in Lübeck werde der gebürtige Züricher bis Ende Juli 2022 weiterführen.

Der gelernte Jurist, Saxophonist und Komponist hatte die Leitung der MHL im März 2014 angetreten. Seitdem habe er die Praxismöglichkeiten für Studenten in Lübeck und der Region massiv ausgebaut, teilte die Hochschule mit. In Gublers Amtszeit entstanden Kooperationen mit Kulturveranstaltern, Studios, Akademie und Wettbewerben. Er verankerte zusätzliche Mittelbaustellen und Professuren an der MHL, wodurch der Anteil des Unterrichts durch Lehrbeauftragte verringert wurde. Mit neuen Professuren für Musikergesundheit und "Digitale Kreation" habe er zukunftsträchtige Themen an der Hochschule etabliert.

Von 2018 bis 2020 war Gubler Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der schleswig-holsteinischen Hochschulen und ab 2020 Mitglied im Council der "Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen" (AEC). Zudem unterrichtete er eine internationale Saxophonklasse.

(wa)

