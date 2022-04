Liedduo Gerhaher & Huber erhält Hugo-Wolf-Medaille

Stuttgart/Berlin (MH) – Christian Gerhaher und Gerold Huber werden mit der Hugo-Wolf-Medaille geehrt. Der Bariton und der Pianist bildeten "das derzeit erfolgreichste und mit Sicherheit eingespielteste Liedduo", teilte die Internationale Hugo-Wolf-Akademie für Gesang, Dichtung und Liedkunst am Mittwoch in Stuttgart mit. Die undotierte Auszeichnung soll ihnen am 26. Juni bei einer Konzertmatinee in der Stuttgarter Oper verliehen werden.

Es sei erst das zweite Mal, dass die Hugo-Wolf-Medaille an eine Duo-Besetzung vergeben wird. Zudem hätten die meisten der bisherigen Geehrten die Auszeichnung erst nach dem Ende ihrer Bühnenkarriere empfangen. Gerhaher und Huber werden die Preisverleihung selbst gestalten. Bei dem Programm stellen sie Lieder des österreichischen Komponisten Hugo Wolf (1860-1903) in den Mittelpunkt.

Die musikalische Partnerschaft von Gerhaher und Huber, die beide 1969 in Straubing geboren wurden, reicht bis in Schulzeiten zurück. Gerhaher habe sich von Anfang an und mit Vehemenz als Liedsänger begriffen, hieß es. Zudem gelte er als einer der herausragenden Musiktheater-Darsteller unserer Zeit, der stimmlich wie schauspielerisch auch die anspruchsvollsten Partien eines weitgespannten Repertoires meistert. Huber arbeite mit vielen Großen des Gesangs und Kammermusikpartnern. Beide Künstler geben zudem ihre Erfahrungen an Nachwuchssänger und -pianisten weiter.

Die Hugo-Wolf-Akademie ist eine der traditionsreichsten Institutionen zur Förderung und Erhaltung der Gattung Kunstlied. Ihre Anfänge reichen bis zu den Lebzeiten ihres Namenspatrons im ausgehenden 19. Jahrhundert zurück. Neben dem biennal stattfinden Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart verleiht die Akademie seit 2008 die Hugo-Wolf-Medaille. Zu den bisherigen Trägern zählen Dietrich Fischer-Dieskau, Christa Ludwig, Brigitte Fassbaender sowie Thomas Hampson und Wolfgang Rieger.

