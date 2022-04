Geschäftsführer der Musikkultur Rheinsberg geht

Rheinsberg/Berlin (MH) – Der Geschäftsführer der Musikkultur Rheinsberg gGmbH, Benedikt Poensgen, gibt seine Position nach nur einem Jahr wieder ab. Der gebürtige Düsseldorfer verlasse die Gesellschaft im Norden Brandenburgs zum 31. August 2022, teilte der Bildungsanbieter und Veranstalter am Mittwoch mit. Für seine Entscheidung habe Poensgen persönliche Gründe genannt.

In Poensgens Amtszeit hat die 2014 gegründete Gesellschaft unter anderem die Angebote der Bundes- und Landesmusikakademie ausgeweitet und erstmals eine Weihnachtsoper veranstaltet. "Ich danke den Förderern, allen voran dem Land Brandenburg, für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit", wurde der scheidende Geschäftsführer zitiert.

Neben den kulturellen Aktivitäten sei es in den vergangenen Monaten gelungen, Investitionsförderungen von rund zwei Millionen Euro für Theatertechnik, Digitalisierung und Küchensanierung zu akquirieren. "Diese Projekte gilt es ebenso in den nächsten Monaten umzusetzen und hiermit die Voraussetzung für eine gute Zukunft der Arbeit in Rheinsberg zu legen."

Poensgen übernahm im Herbst 2021 die Geschäftsführung der Musikkultur Rheinsberg von Thomas Falk, der die Position seit 2016 innehatte.

(wa)

