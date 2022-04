Nike Wagner mit Bundesverdienstorden geehrt

Düsseldorf/Berlin (MH) – Die Publizistin und Dramaturgin Nike Wagner hat das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) überreichte ihr die Ehrung am Dienstag in Düsseldorf. Die 76-Jährige habe sich international einen Namen durch die Leitung von großen Musikfestivals gemacht und sei seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Stimme in den Kulturwissenschaften, erklärte die Ministerin.

"In ihren Publikationen hat sie sich intensiv mit Licht und Schatten des Mythos Richard Wagner auseinandergesetzt und – selbst aus der Kunstdynastie Wagner stammend – den Blick auf die Verflechtungen von Kunst und Politik im 19. und 20. Jahrhundert gelenkt", sagte Poensgen über die Urenkelin des Komponisten (1813-1883). Zuletzt sei ihr eine innovative Neubestimmung des Beethovenfests in Bonn gelungen. "Als Kulturorganisatorin und Kulturwissenschaftlerin ist sie so selbst zu einer wichtigen kulturellen Instanz der Bundesrepublik geworden", lobte die Kulturministerin.

Die studierte Musik-, Theater- und Literaturwissenschaftlerin Wagner ist seit Mitte der 1970er-Jahre freischaffende Autorin. 2004 übernahm sie die künstlerische Leitung des Weimarer Kunstfestes "pèlerinages". Von 2014 bis 2021 leitete sie das Bonner Beethovenfest.

