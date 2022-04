Landesmusikverband Ba-Wü wirbt um junge Künstler

Stuttgart/Berlin (MH) – Mit einer Imagekampagne will der Landesmusikverband Baden-Württemberg neue Mitglieder für Orchester und Chöre gewinnen. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hätten die Amateurmusik schwer getroffen, sagte Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Das Land fördere die Kampagne "Vereint.Musik.Machen." im Rahmen seiner Corona-Hilfe mit rund 240.000 Euro.

"Die Zukunftsfähigkeit der Amateurmusik und der gesamten Breitenkultur hängt entscheidend davon ab, dass es gelingt, die Mitglieder, die während der Corona-Pandemie abgesprungen sind, wieder zum Mitmachen zu motivieren", erklärte Olschowski.

"Wir wollen mit unserem aktuellen Vorhaben vor allem junge Menschen dafür begeistern, ein Instrument zu lernen, oder den Zugang zum Musizieren oder zum Singen zu finden", ergänzte Christoph Palm, Präsident des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg. Deshalb setze die Kampagne besonders auf soziale Medien und Videos.

In dem Verband sind drei Chor- und sieben Orchesterverbände zusammengeschlossen. Sie vertreten rund eine Million Mitglieder in 12.000 Ensembles.

