Philippe Jaroussky erhält Bremer Musikfest-Preis

Bremen/Berlin (MH) – Der Countertenor Philippe Jaroussky erhält den Musikfest-Preis Bremen 2022. Mit der undotierten Auszeichnung würdige man die Verdienste des 44-Jährigen für das Festival, teilten die Veranstalter am Montag mit. Bei dem diesjährigen Musikfest präsentiert der Franzose ein Recital, das durch 400 Jahre Liedgut verschiedener Kulturen führt.

"Seit seinem Musikfest-Debüt in 2009 hat Philippe Jaroussky mit seinen Festival-Auftritten in Bremen, Oldenburg und Varel eindrucksvoll unterstrichen, warum er seit zwei Jahrzehnten einer der führenden Countertenöre in der internationalen Musikwelt ist", hieß es in der Jurybegründung. Seine glockenklare, intonationsrein geführte Stimme fasziniere durch ein sinnliches Timbre, und jede Form von Virtuosität stelle der Sänger kontinuierlich in den Dienst einer berührenden Intensität des Ausdrucks. "Immer schaut er dabei unter die Oberfläche der Musik und zeigt gerade in der Fähigkeit, mit jeder Arie Situationen und Figuren zu beglaubigen, seine Meisterschaft."

Der Musikfest-Preis Bremen wird seit 1998 jährlich an bedeutende Solisten, Ensembles, Orchester und Dirigenten verliehen, die durch ihr herausragendes künstlerisches Wirken in der internationalen Musikwelt eigenständige Akzente gesetzt und das Profil des Musikfests entscheidend mitgeprägt haben. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderem Jessye Norman, Nikolaus Harnoncourt, Sir András Schiff, Marc Minkowski, Hélène Grimaud, Masaaki Suzuki, Janine Jansen, Rolando Villazón und zuletzt Philippe Herreweghe.

