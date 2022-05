Barenboim sagt Konzerttournee ab – Guggeis übernimmt

Berlin (MH) – Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim muss erneut Auftritte absagen. Wegen einer entzündlichen Gefäßerkrankung könne der 79-Jährige eine Tournee mit dem West-Eastern Divan Orchestra (WEDO) nicht antreten, teilte das Ensemble am Dienstag mit. Barenboim befinde sich seit zwei Wochen in stationärer Behandlung. Die Ärzte erwarteten eine vollständige Genesung, hätten ihm dazu jedoch von der Konzertreise abgeraten.

An Barenboims Stelle übernimmt dessen ehemaliger Assistent Thomas Guggeis (Jahrgang 1993), der Staatskapellmeister der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Die Tournee beginnt am Donnerstag in Paris und führt weiter nach Mailand, München, Brüssel, Luxemburg sowie zur Eröffnung des Prager Frühlingsfestivals.

"Der Rückzug von dieser Tournee ist schmerzlich für mich", erklärte Barenboim. "Meine Arbeit mit dem WEDO ist für mich etwas ganz Besonderes, und ich habe mich sehr darauf gefreut gemeinsam Smetanas 'Ma Vlast' aufzuführen. Allerdings muss ich jetzt meiner Gesundheit den Vorrang geben.

Mitte April war ein Konzert mit Barenboim in der Berliner Philharmonie wegen dessen Kreislaufproblemen abgebrochen worden. In den Monaten zuvor musste der Künstler Auftritte wegen Rückenproblemen absagen. Anfang Februar hatte er sich einem chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule unterzogen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu Daniel Barenboim

Links:

➜ https://west-eastern-divan.org