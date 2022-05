Regisseur van Hove wird Ruhrtriennale-Intendant

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Theaterregisseur Ivo van Hove übernimmt ab November 2023 die künstlerische Leitung der Ruhrtriennale. Das gab Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Mittwoch bekannt. Der Belgier gestaltet die drei Spielzeiten 2024 bis 2026. Er folgt turnusgemäß auf die aktuelle Intendantin Barbara Frey.

Van Hove ist seit 2001 künstlerischer Leiter des Internationaal Theater Amsterdam. Mit seinen internationalen Erfolgen und seiner langjährigen Erfahrung sei er ein großer Gewinn für die Ruhrtriennale und damit für die Kultur in Nordrhein-Westfalen insgesamt, sagte Pfeiffer-Poensgen. "In den vergangenen Jahren hat er bereits mehrfach für die Ruhrtriennale inszeniert und ist daher schon vertraut mit den charakteristischen Spielstätten im Ruhrgebiet." Der Regisseur verfolge den Anspruch, mit ambitionierten Produktionen ein breites Publikum zu begeistern. Das sei ihm mit Inszenierungen von klassischer und moderner Theaterliteratur über Filmstoffe bis hin zu Opern gelungen.

In diesem Jahr plant das Theater- und Musikfestival Ruhrtriennale 36 Produktionen und Projekte, darunter fünf Uraufführungen, eine europäische und fünf deutsche Erstaufführungen. Vom 11. August bis zum 18. September präsentiert die Ruhrtriennale Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Konzerte und Installationen in acht Spielstätten in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck. Erwartet werden mehr als 500 Künstler aus 30 Ländern.

