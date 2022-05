Leipzig will Deutschen Chorwettbewerb 2026 ausrichten

Leipzig/Berlin (MH) – Die Stadt Leipzig bewirbt sich als Austragungsort des 12. Deutschen Chorwettbewerbs. Das wurde in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters beschlossen, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Als Gastgeberstadt für das Deutsche Chorfest in diesem Jahr könne Leipzig an diese Großveranstaltung anknüpfen. Finanziell würde sich die Stadt mit 160.000 Euro an den Gesamtkosten von rund einer Million Euro beteiligen. Den Hauptanteil tragen die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien sowie der Freistaat Sachsen und weitere Förderer.

Der Deutsche Musikrat als Veranstalter habe bereits frühzeitig signalisiert, dass Leipzig sich als Austragsort eigne. Anfang 2022 habe es eine erste Begehung in der Stadt gegeben. Zu dem Wettbewerb werden rund 5.000 Sänger aus ganz Deutschland erwartet. Nach Weimar 2014 wäre Leipzig erst die zweite Gastgeberin aus dem Osten Deutschlands.

Wenn der Stadtrat der Bewerbung zustimmt, wird die Verfügbarkeit von Wettbewerbs- und Konzertorten geprüft, hieß es weiter. Sollten die räumlichen und finanziellen Bedingungen dafür erfüllt sein, werde die Leipziger Bewerbung dem Deutschen Musikrat zur Entscheidung vorgelegt. Ziel sei es, in etwa vier Monaten ein Ergebnis zu haben.

Der Deutsche Chorwettbewerb wird alle vier Jahre vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Hauptaugenmerk des 1982 gestarteten Projekts ist, aus etwa 60.000 Chören mit rund 1,8 Millionen aktiven Mitgliedern die besten Chöre Deutschlands zu prämieren und einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Coronabedingt wurde der Wettbewerb 2022 in Hannover um ein Jahr verschoben.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Deutschen Chorwettbewerb

Link:

➜ http://www.leipzig.de

➜ http://www.musikrat.de/dcw