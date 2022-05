Musikhochschule Karlsruhe wählt neuen Rektor

Karlsruhe/Berlin (MH) – Matthias Wiegandt wird neuer Rektor der Hochschule für Musik Karlsruhe. Senat und Hochschulrat wählten den Professor für Musikgeschichte und Musikwissenschaft "mit übergroßer Mehrheit", wie die Einrichtung am Donnerstag mitteilte. Wiegandt folgt zum Wintersemester 2022/23 auf Hartmut Höll, der die Hochschule in den vergangenen 15 Jahren leitete.

Der 1965 in Unna geborene Wiegandt studierte zwischen 1985 und 1991 Musikwissenschaft, Neuere Deutsche Literaturgeschichte, Geschichte und Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Von 1993 bis 2001 war er dort Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikwissenschaftlichen Seminar. 2004 wurde Wiegandt Professor am Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft an der Hochschule in Karlsruhe. Seit 2019 ist er Prorektor für Lehre, Studien- und Prüfungsangelegenheiten und Vorsitzender des Promotions- und Prüfungsausschusses.

(wa)

