Ukrainisches Jugendorchester bei Lucerne Festival

Luzern/Berlin (MH) – Mit einem zusätzlichen Konzert startet das diesjährige Lucerne Festival einen Tag früher als geplant. Bereits am 8. August gastiert das Youth Symphony Orchestra of Ukraine (YSOU) unter der Leitung seiner Gründerin und Chefdirigentin Oksana Lyniv. "Wir freuen uns sehr, dass dieses Konzert noch so kurzfristig organisiert werden konnte", sagte Intendant Michael Haefliger am Donnerstag. "Es ist uns sehr wichtig, erneut ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und für den Frieden zu setzen."

In dem 2016 gegründeten YSOU spielen Musiker im Alter von zwölf bis 22 Jahren, unter anderem aus Kiew, Lwiw, Odessa, Charkiw und Donezk. Auf dem Programm des Abends steht die Prager Sinfonie von Wolfgang Amadé Mozart. Zudem erklingen Werke zweier ukrainischer Komponisten, die "Sinfonietta" von Zoltan Almashi sowie die Kammersinfonie für Violine und Orchester Nr. 1 von Vitaliy Hubarenko. Solist ist Andrii Murza.

Lyniv ist Gründerin und künstlerische Leiterin des LvivMozArt Festivals und als Generalmusikdirektorin des Teatro Comunale di Bologna die erste Chefdirigentin eines italienischen Opernorchesters. 2021 leitete sie als erste Frau in der Geschichte der Bayreuther Festspiele eine Opernproduktion ("Der fliegende Holländer"). Der in Odessa geborene Murza ist Künstlerischer Direktor der Odessa International Violin Competition, er lehrt an der Musikakademie von Odessa und ist Mitglied der Düsseldorfer Symphoniker.

Das Lucerne Festival wurde 1938 gegründet. Es zählt zu den renommiertesten internationalen Musikfestivals und zieht jährlich bedeutende Orchester und Künstler an. Die diesjährige Ausgabe dauert bis zum 11. September.

