Elisabeth Sobotka wird Intendantin der Berliner Staatsoper

Berlin (MH) – Die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka, wechselt in gleicher Position an die Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin hat dem Vertrag am Donnerstag zugestimmt, wie die Berliner Kulturverwaltung mitteilte. Sobotka wird 2024 Nachfolgerin von Matthias Schulz, der das Opernhaus Zürich übernimmt.

Die aus Wien stammende Kulturmanagerin leitet die Bregenzer Festspiele seit 2015. Zuvor war sie sechs Jahre lang Geschäftsführende Intendantin der Oper Graz. Neben Stationen an der Oper Leipzig und der Wiener Staatsoper war sie auch schon an der Berliner Staatsoper tätig, als Operndirektorin von 2002 bis 2007.

"Wir gewinnen mit Frau Sobotka eine überaus kompetente, international erfahrene und leidenschaftliche Kulturmanagerin, die mit der Staatsoper Unter den Linden seit langem verbunden ist", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Sobotka nannte es eine große Ehre, "dieses großartige und traditionsreiche Haus übernehmen zu dürfen. Berlin ist die Stadt, in der ich leben und Oper machen möchte."

Generalmusikdirektor Daniel Barenboim sieht Sobotkas Amtsantritt mit Freude entgegen: "Ihre Zeit als Operndirektorin an der Staatsoper war von einer sehr beglückenden und fruchtbaren Zusammenarbeit gekennzeichnet." Auch Intendant Schulz äußerte seine Gewissheit, dass die Staatsoper bei seiner Nachfolgerin in sehr guten Händen sei.

Bei den Bregenzer Festspielen wird Sobotka ihren Vertrag vereinbarungsgemäß bis zum Ende der Laufzeit nach dem Sommer 2024 erfüllen. Ihre Position soll bereits nach dem diesjährigen Festspielsommer zur Neubesetzung ausgeschrieben werden. Die erste Saison des neuen Intendanten sei somit im Sommer 2025, teilten die Veranstalter mit. Die erste Opern-Neuproduktion auf der Freilichtbühne auf dem Bodensee unter der neuen künstlerischen Leitung finde dann im Sommer 2026 statt.

(wa)

