Staatsoper Hamburg bietet Ukrainern Neun-Euro-Tickets

Hamburg/Berlin (MH) – Ukrainische Flüchtlinge können die Hamburgische Staatsoper zum Sonderpreis besuchen. Bis zum Ende der Saison erhalten sie die Möglichkeit, Tickets für Vorstellungen auf der Großen Bühne für neun Euro zu kaufen, teilte das Haus am Freitag mit. Pro Buchung können maximal vier Karten erworben werden.

"Seit nunmehr drei Monaten tobt der schreckliche Angriffskrieg gegen die Ukraine", sagte Staatsopernintendant Georges Delnon. Viele der Flüchtlinge hätten in Hamburg einen Zukunftsort gefunden. "Nun möchten wir ihnen sehr gern die Möglichkeit geben, am kulturellen Leben in unserer Stadt teilzuhaben und bei uns in der Staatsoper Aufführungen zu erleben."

Im März hatte die Staatsoper drei Solidaritätskonzerte veranstaltet und dabei Spenden von mehr als 100.000 Euro für die ukrainische Zivilbevölkerung gesammelt. Das Geld sei für Lebensmittel und Medikamente für die Zivilbevölkerung bestimmt, hieß es.

