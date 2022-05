Hamburgische Staatsoper bringt "Don Pasquale" heraus

Hamburg/Berlin (MH) – Als letzte Premiere der Saison 2021/22 bringt die Hamburgische Staatsoper am (heutigen) Sonntag Gaetano Donizettis Opera buffa "Don Pasquale" auf die Bühne. In der Titelpartie ist der italienische Bariton Ambrogio Maestri zu erleben. Die australische Sopranistin Danielle de Niese gibt die Norina und der südafrikanische Tenor Levy Sekgapane den Ernesto. Die musikalische Leitung hat Matteo Beltrami.

Regie führt David Bösch, der seine vierte Arbeit an der Staatsoper abliefert. Mit Jules Massenets "Manon" hat er in der vorigen Spielzeit sein Debüt in Hamburg gegeben. Es folgten Udo Zimmermanns Graphic Opera "Weiße Rose" und zuletzt Mozarts "Die Entführung aus dem Serail". Bühnenbild und Kostüme stammen von Patrick Bannwart und Falko Herold, die bereits in zahlreichen Produktionen mit Bösch zusammengearbeitet haben.

Die Premiere wird am 18:00 Uhr auf ARTE Concert im Livestream übertragen. Im Fernsehen zeigt ARTE die Vorstellung zeitversetzt von 22:55 Uhr 01:20 Uhr.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Der Livestream ist auch hier zu sehen:

Mehr zu diesem Thema:

➜ Staatsoper Hamburg bietet Ukrainern Neun-Euro-Tickets

(27.05.2022 – 16:52 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Hamburgischen Staatsoper

Links:

➜ http://www.staatsoper-hamburg.de