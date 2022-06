Bamberger Symphoniker reisen nachhaltig

Bamberg/Berlin (MH) – Die Bamberger Symphoniker gehen nach der Corona-Pandemie wieder auf Reisen. In der kommenden Saison sind Tourneen durch Spanien und Asien geplant, sagte Intendant Marcus Rudolf Axt am Dienstag in Bamberg. Zudem gebe es Gastspiele in der Hamburger Elbphilharmonie, im Wiener Musikverein und in der Münchner Isarphilharmonie.

Dabei sei dem Orchester das Thema Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit: "Für Reisen in Zentraleuropa haben wir beschlossen, ausschließlich mit dem Zug zu fahren. Wenn wir fliegen müssen, sollen es Direktflüge sein", erklärte Axt. "Die Emissionen wollen wir mit Projekten kompensieren, die im Zielland nachhaltig etwas bewirken."

Das Spielzeit-Motto "Schöpfung" wollen die Bamberger Symphoniker an jedem Abend aus einem anderen Blickwinkel berühren. "Vielleicht wird dadurch beim einen oder anderen das Klimabewusstsein geschärft, vielleicht die Aufmerksamkeit auf den schöpferischen Prozess des Komponierens gelegt", sagte der Intendant.

Chefdirigent Jakub Hrůša übergibt den Taktstock an wichtige Wegbegleiter des Orchesters wie Jonathan Nott, Andris Nelsons und Manfred Honeck. Ihre Debüts am Pult der Bamberger Symphoniker geben etwa Ruth Reinhardt, Fabio Biondi und Eduardo Strausser. Die Ehrendirigenten Herbert Blomstedt und Christoph Eschenbach hingegen feiern 40 beziehungsweise 45 Jahre Zusammenarbeit und zusammen mehr als 350 Konzerte mit dem Klangkörper.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Intendant der Bamberger Symphoniker bleibt bis 2028

(15.12.2021 – 18:26 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu den Bamberger Symphonikern

Link:

➜ http://www.bamberger-symphoniker.de