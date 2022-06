Bayerische Sonderstipendien für ukrainische Künstler

Andere Beiträge

München/Berlin (MH) - Der Komponist Valentin Silvestrov erhält ein Sonderstipendium des Freistaats Bayern. Er ist einer von zwölf geflüchteten ukrainischen Künstlern, die über fünf Monate mit monatlich 1.500 Euro unterstützt werden. "So lindern wir schnell und unkompliziert finanzielle Nöte und setzen ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Anerkennung ihrer künstlerischen Arbeit", sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) am Donnerstag. Der 84-jährige Silvestrov ist Anfang März nach viertägiger Flucht aus Kiew nach Berlin gekommen. [caption id="attachment_24042" align="alignright" width="200"] Villa Concordia in Farben der Ukraine[/caption] Die Stipendiaten wurden vom Künstlerhaus Villa Concordia des Freistaats in Bamberg ausgewählt. Die Förderung erhalten neben den Komponisten Valentin Silvestrov und Oleksii Nikolaiev die Dramatikerinnen Natalia Vorozhbyt und Anastasiia Kosodii, die Schauspielerin Maryna Klimova, die Graphic Novelistin Dana Kavelina, die Kulturmanager Julia Ovtcharenko und Bohan Diedushkin, die Übersetzerin Lyudmila Nor-Prochasko, die Autorinnen Kateryna Derysheva und Rita Surzhenko sowie die Bildende Künstlerin Lada Nakonechna. Alle Künstler halten sich derzeit in Deutschland auf und sollen vom Künstlerhaus in einer Dokumentarfilm-Produktion portraitiert werden. Die Villa Concordia lädt seit 1997 jährlich rund ein Dutzend Bildende Künstler, Literaten und Musiker aus Deutschland und einem anderen Land ein. Sie erhalten ein Stipendium und können über wahlweise fünf oder elf Monate in dem Künstlerhaus arbeiten. Die ausländischen Künstler der vergangenen Jahre kamen unter anderem aus England, Norwegen, Polen, Schottland, Griechenland, Litauen, Slowenien, Finnland und in diesem Jahr aus Frankreich. Die Stipendien an die ukrainischen Künstler werden zusätzlich vergeben. Die Autorin Rita Surzenko äußerte stellvertretend ihre Dankbarkeit und betonte zugleich die Wichtigkeit der Auszeichnung für ihre Arbeit, nicht ihren Status als "Geflüchtete". © MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten - Informationen zum