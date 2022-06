Musikfest Hamburg zieht 75.000 Besucher an

Andere Beiträge

Hamburg/Berlin (MH) - Das Internationale Musikfest Hamburg konnte in diesem Jahr beinahe wieder an den Zuspruch von vor Beginn der Corona-Pandemie anschließen. Die 64 Veranstaltungen zogen rund 75.000 Besucher an, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. 2019 waren 77.000 Besucher zu 60 Konzerten gekommen. 2020 musste das Musikfest abgesagt werden, im vorigen Jahr konnte es nur Konzerte als kostenlose Live-Streams zeigen. [caption id="attachment_24046" align="alignright" width="200"] NDR Elbphilharmonie Orchester[/caption] Die 6. Ausgabe vom 28. April bis 1. Juni stand unter dem Motto "Natur". Es gastierten renommierte Klangkörper wie das Gewandhausorchester Leipzig, das BR-Symphonieorchester, das Philharmonia Orchestra, das Orchestre de Paris und die Filarmonica della Scala und Solisten wie Anne-Sophie Mutter, Elisabeth Leonskaja, Igor Levit und Sir András Schiff. Zu den Höhepunkten des Programms zählten zwei konzertante Opernaufführungen: Dvořáks "Rusalka" mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert und Webers "Der Freischütz" mit dem Freiburger Barockorchester und René Jacobs. Das Kyiv Symphony Orchestra gab ein Benefizkonzert im Rahmen seiner kurzfristig angesetzten Deutschland-Tournee. Bei der nächsten Ausgabe des Musikfests vom 28. April bis zum 7. Juni 2023 lautet das Motto "Liebe". Im Mittelpunkt steht dann der russisch-deutsche Komponist Alfred Schnittke. © MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten - Informationen zum ➜(wa)