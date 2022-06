Olga Neuwirth erhält Ernst von Siemens Musikpreis

Andere Beiträge

München/Berlin (MH) - Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth hat den Ernst von Siemens Musikpreis 2022 erhalten. Die Auszeichnung wurde ihr am Donnerstagabend im Münchner Prinzregententheater überreicht. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert und zählt zu den wichtigsten Musikauszeichnungen der Welt. [caption id="attachment_24049" align="alignright" width="200"] Olga Neuwirth[/caption] "Neuwirths einzigartige, alle Genregrenzen überschreitende Klangsprache geht ganz wesentlich auf ihre schonungslose Offenheit gegenüber anderen Kunstformen zurück", hieß es in der Begründung des Kuratoriums. Film und Videokunst spielten dabei eine herausragende Rolle. Aber auch von der Literatur, der bildenden Kunst, der Wissenschaft bis hin zur Popmusik habe die Komponistin immer wieder Impulse, Stoffe und Techniken anderer Kunstformen für die Neue Musik fruchtbar gemacht. Ihre diesjährigen Förderpreise für junge Komponisten vergab die Stiftung an Benjamin Attahir aus Frankreich, die Britin Naomi Pinnock sowie Mikel Urquiza aus Spanien. Die Auszeichnung ist mit jeweils 35.000 Euro und aufwendigen Musikproduktionen dotiert. Die Ensemble-Förderpreise von jeweils 75.000 erhielten das polnische Ensemble Spółdzielnia Muzyczna und das britische Explore Ensemble. Die in der Schweiz ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung vergibt in diesem Jahr mehr als 3,6 Millionen Euro an Preis- und Fördergeldern. Unterstützt werden weltweit rund 120 Projekte im zeitgenössischen Musikbereich. Gefördert werden vor allem Kompositionsaufträge, aber auch Festivals, Konzerte, Kinder- und Jugendprojekte. Weitere zwei Millionen Euro gibt die Stiftung in einen Hilfsfond für Musikstudenten in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind.