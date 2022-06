Schwetzinger Festspiele bekommen neue Leiterin

Andere Beiträge

object(WP_Post)#5083 (24) { ["ID"]=> int(24053) ["post_author"]=> string(1) "7" ["post_date"]=> string(19) "2022-06-03 12:07:38" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2022-06-03 10:07:38" ["post_content"]=> string(3025) "Baden-Baden/Berlin (MH) - Die Musikerin und Kulturmanagerin Cornelia Bend wird neue Künstlerische Leiterin der Schwetzinger SWR Festspiele. Die 55-Jährige übernimmt den Posten zum 1. Juli 2024, wie der veranstaltende Südwestrundfunk (SWR) am Freitag mitteilte. Bend folgt auf Heike Hoffmann, die das Festival seit 2017 leitet. [caption id="attachment_24052" align="alignright" width="200"] Cornelia Bend[/caption] Mit Bend, die seit 2002 Gesamtleiterin des SWR Vokalensembles ist, habe man eine renommierte und erfahrene Führungspersönlichkeit für die Festspiele gewonnen, sagte Anke Mai, SWR-Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate. Durch beste Kenntnis des Senders und des internationalen Festivalgeschäfts bringe Bend den notwendigen planerischen Weitblick mit und werde die Qualität der Schwetzinger Festspiele auch in Zukunft garantieren. "Gleichzeitig möchte ich Heike Hoffmann für ihr großes Engagement, die wunderbaren Projekte und ihre äußerst erfolgreiche Arbeit als Künstlerische Leiterin danken." Das Festival verfüge mit einer einzigartigen Dramaturgie über ein Alleinstellungsmerkmal, das sie gerne weiterentwickeln wolle, erklärte Bend. "Auch wenn die Folgen der Pandemie den Klassikbetrieb noch länger beschäftigen werden, freue ich mich außerordentlich auf die Aufgaben, die auf mich warten." Die Leitung des SWR Vokalensembles gibt Bend zum 1. Januar 2023 ab. Die Schwetzinger SWR Festspiele finden seit 1952 jeweils im Frühjahr statt. Zu den 47 Konzerten und Musiktheateraufführungen in diesem Jahr kamen nach Angaben der Organisatoren mehr als 12.000 Besucher. Bei der letzten regulären Ausgabe vor Corona 2019 waren es 22.000 Gäste bei 59 Veranstaltungen. Die nächste Ausgabe des Festivals findet vom 28. April bis 28. Mai 2023 statt. © MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten - Informationen zum(29.05.2022 - 00:01 Uhr) ➜ http://www.swr.de/swr-classic/schwetzinger-festspiele/ " ["post_title"]=> string(46) "Schwetzinger Festspiele bekommen neue Leiterin" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(46) "schwetzinger-festspiele-bekommen-neue-leiterin" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-06-03 12:07:38" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-06-03 10:07:38" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "http://www.musik-heute.de/?p=24053" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ### 2022-06-03 12:07:38 ### 1654258058