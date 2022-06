Open-Air auf der Insel Delos: Vivaldis (ungewisse) Vier Jahreszeiten

Sonntag, 05. Juni 2022 / 17:35 – 18:25 Uhr

Musik (Griechenland 2022, Erstausstrahlung) Antonio Vivaldi schrieb "Die vier Jahreszeiten" vor gut 300 Jahren – da war das Klima noch in Ordnung. Doch wie würde das Stück heute klingen? Und wie an verschiedenen Orten der Welt unter den jeweiligen klimatischen Bedingungen? Das Konzert auf der griechischen Insel Delos erfolgte mit Bezug auf ein weltweites Projekt: Unter dem Titel "The [uncertain] Four Seasons" beteiligten sich mehr als ein Dutzend professionelle Orchester in unterschiedlichsten Regionen der Welt daran, Vivaldis Konzert in regional spezifischen Varianten aufzuführen, die die für das Jahr 2050 zu erwartenden klimatischen Veränderungen kompositorisch einbeziehen. Das Projekt ist Teil der UN-Kampagne ActNow zur Rettung des Klimas.

Das Konzert wurde bei Neumond vor antiker Kulisse aufgezeichnet. Delos, die mythische Insel in der Ägäis, Geburtsort von Artemis und Apollo, ist mit seiner großen Zahl antiker Bauwerke Weltkulturerbe. Es war das erste Mal, dass ein ganzes Orchester auf der seit Langem unbewohnten Insel spielte. Mit der Lyra wurde ein mehr als 3.000 Jahre altes typisches Instrument der Mittelmeerregion in die Musik einbezogen.

Das European Union Youth Orchestra wurde 1976 als European Community Orchestra gegründet. Die Idee: Junge Musiker aus allen EU-Staaten sollen in dem Orchester gemeinsam musizieren. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten der Dirigent Claudio Abbado und der Politiker Sir Edward Heath; Ehrenpräsident ist stets der Präsident bzw. die Präsidentin des Europäischen Parlaments. Solistin des Abends war der ukrainische Nachwuchsstar Diana Tishchenko (Violine).

Die Aufführung fand am 30. Mai 2022 – dem 30. Geburtstag des Senders ARTE – statt.

