Thomas Hampson erhält Honorarprofessur in Karlsruhe

Karlsruhe/Berlin (MH) – Der Bariton und Gesangspädagoge Thomas Hampson ist zum Honorarprofessor an der Hochschule für Musik Karlsruhe ernannt worden. Damit würdige man seine großen Verdienste um die musikalische Ausbildung und Erziehung junger Künstlerpersönlichkeiten, teilte die Einrichtung am Dienstag mit.

Hervorgehoben wurde auch Hampsons Engagement für die Hochschule. Der US-Amerikaner ist Schirmherr der Horst-Günter-Bibliothek, einer Sammlung von Büchern, Schriften und Dokumenten über den Gesang aus vier Jahrhunderten seines einstigen Lehrers Horst Günter. Durch Hampsons Vermittlung ist der Bestand in Karlsruhe beheimatet.

Der 1955 in den USA geborene Hampson lebt seit mehr als 30 Jahren im deutschsprachigen Europa. Sowohl im Opern-, als auch im Konzert- und Liedbereich tritt er regelmäßig zusammen mit angesehenen Musikern, Orchestern und Dirigenten weltweit auf. Sein Opernrepertoire umfasst über 80 Rollen. Für seine Kunst wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Kammersänger der Wiener Staatsoper. Zudem erhielt er eine Ehrenprofessur an der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg sowie die Ehrendoktorwürde der Manhattan School of Music, des New England Conservatory, des Whitworth College und des San Francisco Conservatory.

(wa)

