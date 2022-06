Plauener Musiktheater-Dramaturg geht nach Görlitz

Plauen/Berlin (MH) – Der Leitende Dramaturg für Musiktheater, Konzert und Ballett am Theater Plauen-Zwickau, André Meyer, geht nach Görlitz-Zittau. Am dortigen Gerhart-Hauptmann-Theater wird er ab Herbst Leitender Dramaturg für Musiktheater und Konzert. Das teilte das Theater Plauen-Zwickau, wo Meyer seit 2017 wirkt, am Mittwoch mit. Er verlässt das Haus aufgrund des Intendantenwechsels.

Der neue Intendant Dirk Löschner tritt im August mit einem neuen Leitungsteam an. Als spartenübergreifende Chefdramaturgin mit Schwerpunkt Musiktheater berief er Christina Schmidt, die bisherige Operndirektorin und Chefdramaturgin am Theater Regensburg.

Operndirektor und stellvertretender Intendant wird Horst Kupich, der wie Löschner vom Theater Vorpommern kommt. Generalmusikdirektor Leo Siberski bleibt auch in der Saison 2022/23 im Amt. Auch Michael Konstantin wird als Chordirektor und 2. Kapellmeister tätig bleiben. Eine neue Position wird die der Schauspielmusik sein, die der Komponist und Musiker Sebastian Undisz einnimmt. Neu aufgebaut wird auch die Sparte Junges Theater, die Brian Völkner leiten wird. Als Ballettdirektor und Chefchoreograf wurde Sergei Vanaev berufen.

