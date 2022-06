Bachfest Leipzig feiert Familie

Leipzig/Berlin (MH) – Das Bachfest Leipzig steht in diesem Jahr unter dem Motto "Bach – We Are Family". Überall auf der Welt gebe es Menschen, die sich wegen ihrer Liebe zu dem Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) in Gesellschaften oder Chören zusammenschließen, sagte Intendant Michael Maul am Donnerstag zur Eröffnung. "All diese 'Familienmitglieder' haben wir zu uns nach Leipzig eingeladen, um im Bachfest gemeinsam zu musizieren und zu feiern." Bis zum 19. Juni sind mehr als 150 Veranstaltungen geplant.

Mit dem Motto erinnere man an eine Tradition der weitverzweigten Musikerfamilie Bach, die sich im 17. und 18. Jahrhundert einmal im Jahr zum Musizieren und Feiern traf. Ursprünglich sollten schon 2020 mehr als 40 Chöre von allen Kontinenten an den originalen Leipziger Wirkungsstätten Bachs zusammenkommen. Coronabedingt musste das Bachfest damals jedoch abgesagt werden. Für den neuen Anlauf hatten den Angaben zufolge mehr als 50 Bach-Chöre und Ensembles zugesagt. Da wegen der unterschiedlichen pandemischen Lagen besonders in ferneren Ländern doch nicht alle Chöre teilnehmen konnten, werde das Motto auf die Bachfeste 2022 und 2024 aufgeteilt.

Das diesjährige Programm steht auf drei Säulen. Zum einen spielen berühmte Bach-Interpreten Werke der gesamten Bach-Familie. Im Zentrum steht Johann Sebastian Bach, außerdem erklingen für ihn bedeutsame Werke seiner Vorfahren, unter anderem aus dem "Alt-Bachischen Archiv", sowie Kompositionen seiner Söhne. Die zweite Säule bilden Bach-Chöre, die sich in einem Konzert-Zyklus und zahlreichen Metten mit unterschiedlichen Kantaten präsentieren. Zudem wird das Jubiläum 300 Jahre "Wohltemperiertes Clavier" gefeiert – mit zwei Konzerten der Bach-Instanzen Angela Hewitt und Sir András Schiff. Der ungarische Pianist erhält im Rahmen des Bachfests die Bach-Medaille der Stadt Leipzig, die seiner kanadischen Kollegin Hewitt bereits 2020 verliehen wurde.

