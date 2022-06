Concertgebouw Orchestra: Klaus Mäkelä wird Chefdirigent

Amsterdam/Berlin (MH) – Der finnische Dirigent Klaus Mäkelä übernimmt die Leitung des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam (RCO). Der 26-Jährige wurde am Freitag als achter Chefdirigent des Orchesters vorgestellt. Mäkelä soll das Amt 2027 antreten. Bereits ab der Saison 2022/23 arbeitet er als künstlerischer Partner mit dem RCO. Insgesamt läuft sein Vertrag über zehn Jahre.

"Diese Vereinbarung zeigt das tiefe Engagement und Vertrauen zwischen unseren Musikern und Klaus und wird sicherstellen, dass die hohe Qualität, die unser Publikum auf der ganzen Welt von unserem Orchester erwartet, fortgesetzt wird", erklärten RCO-Geschäftsführer Dominik Winterling und die Künstlerische Leiterin Ulrike Niehoff.

Mäkelä ist Chefdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra, Musikdirektor des Orchestre de Paris und künstlerischer Leiter des Turku Music Festival. Beim Concertgebouw Orchestra debütierte er im September 2020 und wurde seitdem vier Mal erneut eingeladen, unter anderem zu einer Tournee nach Hamburg und Reykjavik. Dabei hätten die Musiker zunehmend den Wunsch bekräftigt, Mäkelä als nächsten Chefdirigenten zu engagieren.

"Selten haben wir eine so überwältigende Unterstützung unserer Musiker für einen neuen Chefdirigenten erlebt", sagte Soloposaunist Jörgen van Rijen im Namen seiner Kollegen. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die perfekte Ergänzung für das Concertgebouw Orchestra gefunden haben und können es kaum erwarten, unsere musikalische Reise gemeinsam zu beginnen."

Mäkelä dankte dem Orchester für den Empfang. "Ich freue mich auf all die gemeinsamen Momente auf und neben der Bühne in den kommenden Jahren", sagte er. Das RCO sei "ein Orchester von außergewöhnlichen Musikern mit einer gemeinsamen Neugier und einem gemeinsamen Ehrgeiz für das Musizieren in seiner berührendsten und kommunikativsten Form".

Als künstlerischer Partner wird Mäkelä das Concertgebouw Orchestra schon im August 2022 im Amsterdamer Stammhaus sowie in der Kölner Philharmonie und in der Berliner Philharmonie beim Eröffnungskonzert des Musikfestes Berlin dirigieren. In der Saison 2022/23 soll er fünf Programme leiten. In den folgenden Jahren werde sich die Zusammenarbeit weiterentwickeln, sowohl in Amsterdam als auch im Ausland.

Das Royal Concertgebouw Orchestra zählt zu den besten Klangkörpern der Welt. 2018 hatte es seinen damaligen Chefdirigenten Daniele Gatti nach Vorwürfen von sexueller Belästigung entlassen. Seitdem spielte das Orchester unter wechselnden Dirigenten.

