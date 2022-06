Dresdner Musikfestspiele ziehen erfolgreiche Bilanz

Dresden/Berlin (MH) – Die Dresdner Musikfestspiele haben in den vergangenen viereinhalb Wochen rund 42.000 Besucher angezogen. Die Auslastung der 65 Konzerte an 25 Spielstätten lag bei rund 85 Prozent, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Dabei habe der Vorverkauf erst verspätet begonnen und die Säle hätten erst kurzfristig auf volle Kapazität geöffnet werden können. Die Ticketeinnahmen beliefen sich danach auf rund 1,4 Millionen Euro.

"Die intensiven, hochemotionalen Konzerterlebnisse haben in diesem Jahr die Künstler, Besucher und auch mich persönlich besonders berührt", bilanzierte Intendant Jan Vogler die 45. Ausgabe der Festspiele. Zum Abschluss am Abend standen Beethovens 9. Sinfonie und dessen selten gespielte Chorfantasie mit dem Dresdner Festspielorchester unter der Leitung von David Robertson und dem Dresdner Kammerchor sowie internationalen Solisten auf dem Programm.

Zu den Höhepunkten der Festspiele zählte die zweite "Cellomania". Bei dem "Festival im Festival" präsentierten Vogler und rund 40 Cellokollegen den Facettenreichtum ihres Instruments. Darüber hinaus waren internationale Orchester zu Gast, darunter das London Philharmonic Orchestra unter Thomas Adès und die Wiener Philharmoniker mit Andris Nelsons am Pult. Renommierte Künstler wie der Geiger James Ehnes, die Sopranistin Patricia Petibon und der Pianist Alexandre Tharaud gaben ihr Debüt bei dem Festival.

Die diesjährige Saison wird um ein "September-Festival" verlängert. Vom 1. bis 4. September gastieren gleich drei herausragende US-amerikanische Orchester in Dresden: Das Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred Honeck mit Pianistin Hélène Grimaud, das Philadelphia Orchestra mit Dirigent Yannick Nézet-Séguin und Geigerin Lisa Batiashvili sowie das Cleveland Orchestra unter der Leitung von Franz Welser-Möst.

Die 46. Dresdner Musikfestspiele finden vom 18. Mai bis 18. Juni 2023 statt.

