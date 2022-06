Händel-Festspiele Halle feiern Jubiläumsausgabe

Halle/Berlin (MH) – Die Jubiläumsausgabe der Händel-Festspiele in Halle (Saale) waren nach Veranstalterangaben ein großartiger Erfolg. "Auch wenn wir noch nicht die sehr guten Besucherzahlen der beiden Jahrgänge vor der Corona-Pandemie erreicht haben und bei einigen Veranstaltungen in großen Spielstätten Sitzplätze unbesetzt blieben, hat uns das große Interesse und das mitreißende Festivalfieber in der Stadt gezeigt, welchen Stellenwert die Händel-Festspiele in Halle und weit darüber hinaus haben", sagte Intendant Clemens Birnbaum am Sonntag. Bei der letzten regulären Ausgabe 2019 hatte das Festival 58.000 Musikfreunde angezogen.

Zu ihrem 100-jährigen Bestehen boten die Händel-Festspiele in und um die Geburtsstadt des Barockkomponisten mehr als 70 Opern, Oratorien und Konzerte im Hauptprogramm und gut 30 Veranstaltungen im Beiprogramm. Zur Eröffnung am 27. Mai wurde eine Neuproduktion der Oper "Orlando" aufgeführt. Das Stück bildete 1922 den Abschluss des ersten "Hallischen Händelfestes". Mit dem Opernfragment "Fernando, Re di Castiglila" präsentierten die Festspiele sogar eine Uraufführung. Unter diesem Titel hatte Händel zwei Akte eines Stücks komponiert, das dann als "Sosarme, Re di Media" vollendet auf die Bühnen kam. Zudem feierte Händels Pasticcio "Caio Fabbricio" am Goethe-Theater Bad Lauchstädt seine Erstaufführung in der Neuzeit.

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik. 2020 und 2021 mussten die Händel-Festspiele wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

2023 findet das Festival vom 26. Mai bis 11. Juni statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Opern "Serse" an den Bühnen Halle und "Alessandro Severo" im Goethe-Theater Bad Lauchstädt.

