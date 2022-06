Peter Ruzicka feiert Dirigierjubiläum

Berlin (MH) – Sein 50-jähriges Dirigierjubiläum begeht Peter Ruzicka beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin (DSO). Mit dem Konzert am (heutigen) Mittwoch in der Berliner Philharmonie schlägt er einen Bogen von Alban Berg über Gustav Holst bis John Williams' "Star Wars"-Filmmusik. Zudem leitet er das von ihm selbst komponierte Oboenkonzert "Aulodie" mit dem Franzosen François Leleux als Solist.

Der 1948 in Düsseldorf geborene Ruzicka war von 1979 bis 1987 Intendant des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin, dem heutigen DSO. Anschließend wirkte er in gleicher Position an der Staatsoper Hamburg, später bei den Salzburger Festspielen und von 2015 bis 2020 bei den Osterfestspielen Salzburg. Als Dirigent leitete er unter anderem das Concertgebouw-Orchester Amsterdam, dessen Künstlerischer Berater er 1997 wurde, die Wiener Symphoniker, die Staatskapelle Dresden und viele andere Orchester im In- und Ausland. Ruzickas Kompositionen wurden von renommierten Klangkörpern und Dirigenten interpretiert. Seine Oper "Celan" erlebte ihre Uraufführung 2001 an der Staatsoper Dresden, sein Musiktheater "Hölderlin" 2008 an der Berliner Staatsoper. Bei der Weltpremiere von "Benjamin" 2018 an der Hamburgischen Staatsoper stand Ruzicka selbst am Pult.

