Sopranistin Schalit erhält Kurt-Hübner-Preis

Bremen/Berlin (MH) – Die Sopranistin Marysol Schalit wird mit dem Kurt-Hübner-Preis der Bremer Theaterfreunde ausgezeichnet. Die Sängerin gelte "nicht nur stimmlich, sondern auch darstellerisch als ausgesprochen stark", teilte das Theater Bremen am Mittwoch mit. Die Verleihung findet am 2. Juli statt.

Schalit wird das Haus zum Saisonende nach elf Jahren als festes Ensemblemitglied verlassen. Die Auszeichnung sei kein Abschiedsgeschenk, "sondern die verdiente Würdigung einer beeindruckenden Leistung in der zu Ende gehenden Spielzeit – und eine herzliche Einladung, auch in Zukunft wieder am Theater Bremen vorbeizuschauen", hieß es. Ein erster Gastauftritt sei für die kommende Saison bereits geplant.

Mit dem Kurt-Hübner-Preis würdigt der Verein Bremer Theaterfreunde seit 1996 jährlich eine besonders herausragende künstlerische Leistung am Theater Bremen. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und ging etwa an den Chor des Theaters Bremen unter Leitung von Alice Meregaglia (2018), an den Schauspieler Simon Zigah (2019) und zuletzt an Hausregisseurin Alize Zandwijk (2020). Der Preis ist nach Kurt Hübner benannt, der von 1962 bis 1973 Generalintendant am Theater Bremen war.

