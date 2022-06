Musikpreis Duisburg an ukrainisches Jugendorchester

Duisburg/Berlin (MH) – Der Musikpreis der Stadt Duisburg geht in diesem Jahr an das Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Damit wolle man die künstlerische Arbeit der jungen Musiker würdigen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Der russische Angriffskrieg habe viele Mitglieder des Orchesters in die Flucht getrieben und ihnen ihre künstlerische Heimat genommen. Das Ensemble wurde 2017 auf Anregung von Dirigentin Oksana Lyniv gegründet.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wolle die Köhler-Osbahr-Stiftung dazu beitragen, dass das Jugendsinfonieorchester seine Arbeit auch in schweren Zeiten fortsetzen und den Nachwuchstalenten eine Zukunftsperspektive geben kann. Man hoffe, dass die jungen Künstler "sehr bald wieder in ihrer Heimat gemeinsam musizieren können und dass sie und ihre Familien unversehrt bleiben", sagte der Stiftungsvorsitzende Hans Jürgen Kerkhoff.

Der Musikpreis der Stadt Duisburg wird seit 1990 jährlich verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen im Bereich der Musik und des Musiktheaters. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der Komponist Wolfgang Rihm, der Geiger Yehudi Menuhin, die Mäzenin Anne-Liese Henle, der Regisseur Christof Loy, die Sopranistin Nina Stemme, der Choreograph Martin Schläpfer, die Geigerin Carolin Widmann und zuletzt der Countertenor Valer Sabadus.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.duisburg.de