Tosca – Aus der Niederländischen Oper Amsterdam

Samstag, 18. Juni 2022 / 20:15 – 22:25 Uhr

3sat

Oper (Niederlande 2022, Erstausstrahlung) Giacomo Puccinis "Tosca" ist eine packende Oper, die schon in ihren ersten Takten voller Chaos und Gefahr steckt. Mit diesem Melodram, das 1900 in einem provokativen, kühnen und filmischen Stil geschrieben wurde, läutete der Komponist das 20. Jahrhundert nicht nur ein – er eroberte es im Sturm. Regisseur Barrie Kosky inszenierte das Stück in diesem Frühjahr für die Niederländische Oper in Amsterdam.

Als einer der weltweit gefragtesten Regisseure seiner Zeit bringt Kosky Opern auf die größten Bühnen und begeistert das Publikum mit seiner eigenen Bildsprache. Auf etablierte Bühnenelemente wie sakrale Kirchenräume, glamouröse samtene Vorhänge oder glitzernde Perlenketten wird komplett verzichtet. Stattdessen erscheint die Bühne in einem abstrakten, zeitgenössischen Stil.

Kosky möchte die "Tosca" von allen Sehgewohnheiten der Operngeschichte befreien: "Ich wünsche mir, dass das Publikum sich fühlt, als sehe es die 'Tosca' zum ersten Mal", erklärte der scheidende Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin. Die "Tosca" ist für ihn aber auch ein erinnerungsreiches Vergnügen: Im Alter von elf Jahren verliebte er sich in das Stück: "Ich war davon besessen. Ich habe die Oper zu Hause auf dem Klavier gespielt und mitgesungen. Im zweiten Akt habe ich die Tosca gesungen, Scarpia und Cavaradossi. Meine armen Eltern."

Der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti teilt mit Kosky die stark empfundene Verbindung zu Puccini: Zusammen mit dem Philharmonischen Orchester der Niederlande taucht er leidenschaftlich in die Tiefe der Partitur ein. So schafft Viotti eine "Tosca" mit neuen, erlebnisreichen Nuancen, mit viel Kraft, aber auch überraschend langsamen und stillen Momenten. Sein Debüt mit dem Philharmonischen Orchester der Niederlande hatte Lorenzo Viotti im September 2019, seit der aktuellen Saison ist er Chefdirigent des Orchesters.

Nach ihrem sensationellen Rollendebüt der Salome im Jahr 2017 an der Niederländischen Oper kehrt die schwedische Sopranistin Malin Byström nach Amsterdam zurück und übernimmt die Titelrolle der "Tosca". Der mexikanisch-amerikanische Tenor Joshua Guerrero garantiert mit seiner Erfahrung im italienischen Repertoire eine leidenschaftliche Umsetzung des Künstlers Mario Cavaradossi. Der armenische Bariton Gevorg Hakobyan übernimmt die Rolle des verängstigenden Polizeichefs Scarpia.

