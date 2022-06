Staatskapelle Dresden: Gatti soll Chefdirigent werden

Dresden/Berlin (MH) – Die Sächsische Staatskapelle Dresden will künftig mit Daniele Gatti als Chefdirigent arbeiten. Die Musiker hätten ihren Vorstand und Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) gebeten, Verhandlungen mit dem Italiener aufzunehmen, teilte das Orchester am Dienstag mit. Der Vertrag des jetzigen Chefdirigenten Christian Thielemann endet im Juli 2024 nach dann zwölf Jahren.

Mit Gatti gewinne die Staatskapelle "eine der renommiertesten Dirigentenpersönlichkeiten der Gegenwart", erklärte der Orchestervorstand. Die Musiker hätten sich für einen Dirigenten entschieden, "der aufgrund seiner enormen musikalischen Erfahrung und seiner Freude an einem vielfältigen Repertoire maßgebliche Akzente in Oper und Konzert sowohl in Dresden als auch auf den internationalen Podien setzen wird", sagte die designierte Intendantin der Sächsischen Staatsoper, Nora Schmid.

Gatti gab im Februar 2000 seinen Einstand bei der Dresdner Staatskapelle. Zuletzt stand er im November 2021 im Rahmen der Salzburger "Osterfestspiele im Herbst" am Pult des Orchesters. Im Juli 2022 dirigiert er Mahlers 9. Symphonie in Dresden.

1961 in Mailand geboren, wo er auch studierte, ist Gatti heute Musikdirektor des Orchestra Mozart, Künstlerischer Berater des Mahler Chamber Orchestra und Chefdirigent des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Er war Musikdirektor des Teatro dell’Opera in Rom, Chefdirigent des Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam und zuvor in ähnlicher Funktion bei Institutionen wie der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Orchestre national de France, dem Royal Opera House in London, dem Teatro Comunale di Bologna und dem Opernhaus Zürich tätig. Zudem arbeitet er regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Orchestra Filarmonica della Scala.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Staatskapelle Dresden

Link:

➜ http://www.staatskapelle-dresden.de