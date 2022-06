Blomstedt sagt nach Sturz Konzerte in Berlin ab

Berlin (MH) – Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt hat seine Konzerte mit der Staatskapelle Berlin am 27. und 28. Juni abgesagt. Wie die Staatsoper am Sonntag mitteilte, ist der 94-Jährige am Samstagnachmittag gestürzt. Es gehe ihm besser, aber er bleibe vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus.

Für Blomstedt übernimmt kurzfristig Christian Thielemann die musikalische Leitung der beiden Konzerte in der Staatsoper Unter den Linden (Montag) und in der Berliner Philharmonie (Dienstag). Auf dem Programm bleibt weiterhin Anton Bruckners Sinfonie Nr. 7. Statt der Sinfonie Nr. 34 von Wolfgang Amadeus Mozart erklingt Richard Wagners "Vorspiel und Liebestod" aus der Oper "Tristan und Isolde".

(wa)

