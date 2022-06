Susanna Mälkki übernimmt für Herbert Blomstedt

Leipzig/Berlin (MH) – Die finnische Dirigentin Susanna Mälkki übernimmt die Konzerte von Herbert Blomstedt mit dem Gewandhausorchester Leipzig. Um die Folgen eines Sturzes in der vorigen Woche vollständig zu kurieren, benötige der Schwede eine Rehabilitation, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Deshalb könne der Ehrendirigent in der Woche seines 95. Geburtstags (11. Juli) nicht nach Leipzig reisen.

Mälkki gibt mit den "Klassik-airleben"-Konzerten am 15. und 16. Juli ihr Debüt beim Gewandhausorchester. Dies war bereits für Juni 2021 geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Veranstaltungen auf der Open-Air-Bühne im Leipziger Rosental sind bei freiem Eintritt zugänglich.

Trotz Blomstedts Abwesenheit feiert der Film "Wenn die Musik tönt, wird die Seele angesprochen" am 10. Juli im Gewandhaus Deutschlandpremiere. Das Porträt entstand zwischen dem 90. und 95. Geburtstag des Dirigenten.

