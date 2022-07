Bayerische Theaterakademie bekommt erste Präsidentin

München/Berlin (MH) – Die Theaterakademie August Everding München bekommt erstmals eine Präsidentin. Barbara Gronau übernimmt zum 1. September 2022 die Leitung der Einrichtung. Mit der gebürtigen Berlinerin (Jahrgang 1972) "haben wir eine hochkompetente, erfahrene und äußerst engagierte Persönlichkeit nach München holen können", sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Donnerstag bei der Vertragsunterzeichnung.

Die neue Präsidentin folgt auf Hans-Jürgen Drescher, der die Akademie seit 2014 leitet. Blume äußerte die Gewissheit, dass Gronau den erfolgreichen Weg ihres Vorgängers fortsetzen und "die hohe Qualität der Ausbildung und das breitgefächerte Profil der Theaterakademie ideenreich und engagiert" weiter gestalten werde.

Gronau lehrt seit 20 Jahren an Universitäten und Kunsthochschulen, etwa in Mainz und Bern. 2013 wurde sie als Professorin für Theorie und Geschichte des Theaters an die Universität der Künste Berlin berufen. Dort leitete sie als Dekanin die Fakultät Darstellende Kunst und von 2015 bis 2021 als Sprecherin das DFG-Graduiertenkolleg "Das Wissen der Künste", in dem die Schnittstellen von wissenschaftlichen und künstlerischen Praktiken erforscht wurden.

Zeitgleich mit Gronaus Amtsantritt wird Felix Kanbach, bisher Regierungsdirektor im Bayerischen Kunstministerium, Geschäftsführender Direktor der Theaterakademie. Er folgt auf Stefan Schmaus, der zum Kanzler der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) berufen wurde.

Die Theaterakademie wurde 1993 vom Freistaat Bayern gegründet. Mit acht Studiengängen, darunter Musiktheater/Operngesang, gilt sie als die größte Ausbildungsstätte für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum.

