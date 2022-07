Nürnberger Opern-Interim im Kongresshalle-Innenhof

Nürnberg/Berlin (MH) – Die Ausweichspielstätte für das Nürnberger Opernhaus soll im sogenannten Innenhof der Kongresshalle gebaut werden. Das hat eine Expertenjury am Donnerstag vorgeschlagen, teilte die Stadt mit. Bühnenraum, Orchestergraben, Zuschauerraum und Nebenräume sollten an der nordwestlichen Innenseite des Kongresshallen-Torsos entstehen, empfahlen die Fachleute aus Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Die Funktionsräume des Theaterbetriebs könnten demnach in der bestehenden Kongresshalle unterkommen.

Über den Vorschlag werde die Opernhauskommission des Stadtrats am 8. Juli diskutieren, hieß es weiter. Die endgültige Entscheidung fällt der Nürnberger Stadtrat am 20. Juli.

Das denkmalgeschützte Opernhaus muss ab 2025 saniert werden, weil seine Betriebserlaubnis erlischt. Dann soll der Spielbetrieb im Interim aufgenommen werden. Nach erfolgter Sanierung des 1905 errichteten Opernhauses am Richard-Wagner-Platz soll der Spielbetrieb dort wieder aufgenommen werden.

