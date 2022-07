Sébastien Rouland verlängert als GMD in Saarbrücken

Saarbrücken/Berlin (MH) – Sébastien Rouland bleibt vier weitere Jahre Generalmusikdirektor des Saarländischen Staatstheaters. Der französische Dirigent hat seinen Vertrag bis Sommer 2026 verlängert, wie das Haus am Freitag mitteilte. "Mit Sébastien Rouland haben wir einen herausragenden, international gefragten Dirigenten", sagte Generalintendant Bodo Busse.

Rouland leitet das Opernensemble und das Saarländische Staatsorchester seit 2018. In den kommenden Jahren wolle er das Niveau des Orchesters kontinuierlich weiter steigern und den Klangkörper über die Grenzen der Region hinaus bekannt machen, hieß es. Zusammen mit Orchestermanager Alfred Korn, der seinen Vertrag ebenfalls verlängert hat, plane der Dirigent für die Zukunft zunehmend mehr nationale und internationale Gastspiele.

Für 2023 liegen den Angaben zufolge bereits Einladungen in die Tonhalle Zürich, in die Église de la Madeleine in Paris und in die Opéra royal du Château de Versailles vor. In Versailles sollen etwa nach und nach alle vier Teile von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" erklingen. Für 2026 ist ein mehrtägiges Wagner-Konzert mit dem gesamten Zyklus geplant.

