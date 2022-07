Lucerne Festival 2021 – Chailly dirigiert Mozart und Schubert

Samstag, 02. Juli 2022 / 20:15 – 21:40 Uhr

3sat

Musik (Schweiz 2021, Erstausstrahlung) Nachdem Chefdirigent Riccardo Chailly 2020 pandemiebedingt nicht in Luzern war, kehrte er im August 2021 auf das Podium des Lucerne Festivals zurück. Gemeinsam mit dem Lucerne Festival Orchestra eröffnete er das Festival mit zwei Meistern der klassischen Romantik: Mozart und Schubert.

Auf die Ouvertüre zu "Don Giovanni" folgte Mozarts Sinfonie Nr. 40 – eine von nur zwei Sinfonien, die er in Moll geschrieben hat. Schuberts Sinfonie Nr. 6 stellt dagegen die Sonnenseite des Lebens in den Mittelpunkt: C-Dur, Wiener Nonchalance – mit spielerischen Ideen zum Klingen gebrachte Freude, die Orchester und Dirigent in Perfektion zur Aufführung brachten.

Das Konzertprogramm im Überblick:

Wolfgang Amadeus Mozart: Ouvertüre zu "Don Giovanni"

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie g-Moll KV 550

Franz Schubert: Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589

