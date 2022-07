NRW Sommerkonzert 2022

Samstag, 02. Juli 2022 / 20:15 – 21:40 Uhr

Musik (Deutschland Live-Übertragung) Giacomo Puccini, "Das Phantom der Oper" und Richard Wagner: Das Sommerkonzert der Landesregierung gehört zu den musikalischen Höhepunkten in Nordrhein-Westfalen. Im Kurpark Bad Oeynhausen spielt die Nordwestdeutsche Philharmonie unter der Leitung von Frank Beermann gemeinsam mit internationalen Solisten Klassik, Oper und Musical-Hits.

Einen besonderen Akzent setzt die lettische Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova, die als absolute Koryphäe ihres Fachs gilt. Mit ihrem leidenschaftlichen und dynamischen Spiel zwischen Bach und Tango hat sie längst die Spitze der Musikszene erreicht, mit Auftritten unter anderem bei der Last Night of the Proms oder dem Concert de Paris 2021.

Die portugiesische Sopranistin Leonor Amaral hat ihre musikalische Ausbildung in NRW durchlaufen – und zählt seit einigen Jahren zu den großen Nachwuchstalenten auf den internationalen Opern- und Konzertbühnen. Sie verzaubert mit ihrem Charme, ihrer Persönlichkeit und Ausdrucksstärke das Publikum.

Musicalstar Drew Sarich feiert seine Erfolge am Broadway, dem Londoner West End oder der Volksoper Wien und gilt als einer der erfolgreichsten Musicalsänger unserer Zeit. Der gebürtige Amerikaner begeistert seine Fans mit Hauptrollen in "Jesus Christ Superstar", "Tanz der Vampire" oder "Jekyll & Hyde".

