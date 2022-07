Renaud Capuçon – Violine ohne Grenzen

Sonntag, 03. Juli 2022 / 17:40 – 18:40 Uhr

ARTE

Dokumentation (Schweiz/Frankreich 2021, Erstausstrahlung) Geiger, Unternehmer, Aktivist für barrierefreie klassische Musik sowie Professor an der Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) und der Menuhin Academy: Der französische Violinvirtuose Renaud Capuçon ist sowohl aus den traditionellen als auch den digitalen Medien kaum mehr wegzudenken. Als Leiter von kreativen und innovativen Festivals wie in Gstaad und Aix-en-Provence hat er namhafte Musik-Größen auf die Bühne geholt und Konzerte veranstaltet, die das klassische Repertoire in vielerlei Hinsicht sprengen. Mit seinem Innovationsgeist und Drang nach musikalischen Herausforderungen bildet Capuçon eine neue Generation von Musikern aus und vermittelt musikalisches Wissen und Leidenschaft.

Die Dokumentation von Andy Sommer und Romain Girard ist ein musikalisches Roadmovie und entstand im Laufe eines Jahres auf insgesamt sieben Reisen nach Salzburg, Hamburg, Lecce, Berlin, Lausanne, Paris und Aix-en-Provence. Capuçons Reisen sind geprägt von zahlreichen Erinnerungen, Projekten und Begegnungen. Unterwegs macht der Musiker Notizen, postet Fotos auf Instagram, bleibt über WhatsApp mit Familie und Freunden in Kontakt und organisiert seinen Berufsalltag.

Capuçon gibt reihenweise Konzerte, macht zahlreiche Aufnahmen und hegt ein ebenso großes Interesse für klassische wie für zeitgenössische Musik. Er pflegt Freundschaften mit hochrangigen Musikern wie Daniel Barenboim, Martha Argerich, Lahav Shani und Gérard Caussé und scheut sich nicht vor neuen Projekten: Im Herbst 2021 übernahm er die künstlerische Leitung des Orchestre de Chambre de Lausanne.

