Eröffnungskonzert Schleswig-Holstein Musik Festival 2022

Sonntag, 03. Juli 2022 / 20:15 – 22:05 Uhr

3sat

Konzert (Deutschland, Live-Übertragung) An diesem Wochenende eröffnet das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert das Schleswig-Holstein Musik Festival 2022. Den Solopart übernimmt an beiden Abenden der Pianist Igor Levit. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83 von Johannes Brahms und die Sinfonie "Die Harmonie der Welt" von Paul Hindemith. Das Konzert am Sonntag wird live aus der Lübecker Musik- und Kongresshalle übertragen.

Das 37. Schleswig-Holstein Musik Festival stellt bis zum 28. August den Komponisten Johannes Brahms und den israelischen Dirigenten Omer Meir Wellber in den Mittelpunkt. Viele international gefeierte Künstler konnten für das diesjährige Festival gewonnen werden, darunter Hélène Grimaud, Martin Grubinger, Magdalena Kožená, Daniil Trifonov, Xavier de Maistre, Lucero Tena, Grigory Sokolov, Seong-Jin Cho, Sabine Meyer, Jan Lisiecki, Martin Stadtfeld, Elisabeth Leonskaja, Midori, Janine Jansen, Daniel Hope, Sol Gabetta, Bertrand Chamayou, David Orlowsky, Felix Klieser, Anastasia Kobekina, Maria João Pires, Avi Avital und Benjamin Appl.

Namhafte Dirigenten wie Alan Gilbert, Krzysztof Urbański, Andrew Manze, Thomas Hengelbrock, Pablo Heras-Casado, Adam Fischer und Christoph Eschenbach leiten die Orchesterkonzerte. Zu den Orchestern, die in diesem Jahr beim SHMF auftreten, gehören das NDR Elbphilharmonie Orchester, die Prager Sinfoniker, die NDR Radiophilharmonie, das WDR Sinfonieorchester, das BBC Philharmonic, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und Anima Eterna Brügge. Darüber hinaus sind renommierte Ensembles wie der Balthasar-Neumann-Chor und das Balthasar-Neumann-Ensemble, das O/Modernt Chamber Orchestra, das STEGREIF.orchester, die Camerata Salzburg, das ensemble reflektor, The King’s Singers, Time for Three und das Schumann Quartett im Programm vertreten.

(pt/MH)

