Bonner Beethoven-Denkmal wieder aufgestellt

Bonn/Berlin (MH) – Das Beethoven-Denkmal in Bonn steht nach sechsmonatiger Restaurierung wieder auf dem Münsterplatz. Die Bronze-Statue mit Postament wurde am Dienstag an ihrem angestammten Platz aufgestellt. "Ich freue mich sehr, dass das Projekt trotz straffen Zeitplans und auch unerwarteter Überraschungen so gut gelaufen ist und alle Rädchen perfekt ineinandergegriffen haben", sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne).

Durch Korrosion der inneren Stützkonstruktion war die Statik des Denkmals gefährdet. Zudem sollten Verschmutzungen entfernt und gelöste Verschraubungen ersetzt werden. Nach dem Abbau im Januar stellte sich jedoch heraus, dass der Betonsockel aus den 1960er Jahren marode war. Deshalb musste der Beton ausgetauscht und ein neues Edelstahl-Skelett eingebaut werden. Zudem bekommt das Denkmal eine neue Beleuchtung, die dank LED-Technik rund 80 Prozent Energie einspart.

Wegen der unerwarteten zusätzlichen Arbeiten und gestiegenen Rohstoffpreise wuchsen die Kosten der Restaurierung von geplanten 60.000 Euro auf 120.000 Euro. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz verdoppelte ihre Förderung auf 30.000 Euro. Weitere 15.000 Euro kommen vom Land Nordrhein-Westfalen.

Für das Monument des in Bonn geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) hatten Bürger der Stadt bereits wenige Jahre nach seinem Tod gesammelt. Zum Gedenken an Beethovens 75. Geburtstag wurde die Statue 1845 auf dem Münsterplatz enthüllt. Die letzte umfangreiche Restaurierung des Denkmals fand Mitte der 1960er Jahre statt. Die offizielle Wieder-Einweihung ist für den 14. August geplant.

